Haberler

Mardin'de Okul Çevrelerinde Güvenlik Denetimi Yapıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de eğitim-öğretim yılında öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde denetim gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nün koordinesiyle yapılan denetimde, asayiş ve trafik ekipleri okul çevrelerini, parkları ve internet kafeleri kontrol etti.

Mardin'de 2025-2026 eğitim-öğretim yılında öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen "Mardin Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetimi Uygulaması" 28 Ağustos, 1 Eylül ve 2 Eylül'de kent merkezi ve ilçelerde eş zamanlı olarak uygulandı.

Denetimlere asayiş, Trafik, çocuk ve narkotik şube ekiplerinden oluşan 271 personel katıldı. Uygulamalarda, okul çevreleri, park ve bahçeler, metruk binalar, internet kafeler ve oyun salonları kontrol edildi. Trafik ekipleri ise servis sürücülerinin evrak ve güzergah kontrollerini gerçekleştirdi.

Emniyet yetkilileri, denetimlerin sadece okul açılış dönemine özgü kalmayacağını, eğitim-öğretim yılı boyunca düzenli olarak devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
Trafikte dehşet: Oğlu, bıçaklanan babasının hayatını böyle kurtardı

Oğlu, bıçaklanan babasının hayatını böyle kurtardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
U21 Milli Voleybol Takımı'nda büyük skandal! Maç oynanırken yumruk yumruğa kavga ettiler

Milli Takım'da büyük skandal! Maç oynanırken yumruklaştılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.