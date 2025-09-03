Mardin'de Okul Çevrelerinde Güvenlik Denetimi Yapıldı

Mardin'de 2025-2026 eğitim-öğretim yılında öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen "Mardin Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetimi Uygulaması" 28 Ağustos, 1 Eylül ve 2 Eylül'de kent merkezi ve ilçelerde eş zamanlı olarak uygulandı.

Denetimlere asayiş, Trafik, çocuk ve narkotik şube ekiplerinden oluşan 271 personel katıldı. Uygulamalarda, okul çevreleri, park ve bahçeler, metruk binalar, internet kafeler ve oyun salonları kontrol edildi. Trafik ekipleri ise servis sürücülerinin evrak ve güzergah kontrollerini gerçekleştirdi.

Emniyet yetkilileri, denetimlerin sadece okul açılış dönemine özgü kalmayacağını, eğitim-öğretim yılı boyunca düzenli olarak devam edeceğini belirtti.