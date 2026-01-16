Haberler

Mardin'de okul çevreleri ve servis araçları denetlendi

Güncelleme:
Mardin'de 45 ekip ve 90 personelden oluşan bir grup, çocuk ve gençlerin güvenliği için okul çevreleri, servis araçları ve umuma açık yerlerde denetimler gerçekleştirdi. 618 kişi sorgulanırken, 174 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Mardin'de 45 ekip ve 90 personelin katılımıyla okul çevreleri ve servis araçları denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, il merkezi ve ilçelerde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

45 ekip ve 90 personelin katıldığı denetimler kapsamında 151 okul çevresi, 54 umuma açık yer, 19 metruk bina ile 28 park ve bahçe kontrol edildi.

Öğrencilerin güvenliği için yapılan uygulamada 618 kişi sorgulandı, 174 araç ve sürücüsü denetlendi.

Paylaşımda, "Çocuklarımızın huzuru ve güvenliği için denetimlerimiz aralıksız sürecektir." ifadesine yer verildi

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
Emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
Görüntü bugün kaydedildi! Türkiye'nin yanı başında tuhaf işler oluyor
Komşuda tehlikeli gelişme! Binlerce savaşçı sınırdan içeri girdi
Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
Süper Lig ekibinde deprem! 3 gün önce şehre gelen transfer kaçtı
Görüntü bugün kaydedildi! Türkiye'nin yanı başında tuhaf işler oluyor
Bebek erken geldi! Verdikleri isim de enteresan
Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor