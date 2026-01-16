Mardin'de okul çevreleri ve servis araçları denetlendi

Mardin'de 45 ekip ve 90 personelin katılımıyla okul çevreleri ve servis araçları denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, il merkezi ve ilçelerde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

45 ekip ve 90 personelin katıldığı denetimler kapsamında 151 okul çevresi, 54 umuma açık yer, 19 metruk bina ile 28 park ve bahçe kontrol edildi.

Öğrencilerin güvenliği için yapılan uygulamada 618 kişi sorgulandı, 174 araç ve sürücüsü denetlendi.

Paylaşımda, "Çocuklarımızın huzuru ve güvenliği için denetimlerimiz aralıksız sürecektir." ifadesine yer verildi