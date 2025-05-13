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Mardin'de Öğretmene Yapılan Silahlı Saldırıda 1 Şüpheli Tutuklandı

Mardin'de Öğretmene Yapılan Silahlı Saldırıda 1 Şüpheli Tutuklandı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir öğretmenin öldüğü silahlı saldırı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde öğretmenin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 Mayıs'ta İpek Mahallesi'ndeki 100. Yıl İlkokulu'nda ücretli öğretmenlik yapan Abdurrahim Yılmaz'ın (40), ders bitiminde okulun arka bahçesinde motosikletine bindiği sırada silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan baba K.E, oğulları İ.E. ve F.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen ve nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan İ.E. tutuklandı, K.E. ile F.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
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