Mardin'de Öğrencilere YKS Tercih Danışmanlığı Hizmeti

Mardin'de Öğrencilere YKS Tercih Danışmanlığı Hizmeti
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Mardin'de, YKS tercihi yapacak öğrencilere Artuklu Gençlik Merkezi'nde ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sunuluyor. Uzman rehber öğretmenler eşliğinde meslek seçimi ve üniversite tercihleri konusunda destek veriliyor.

Mardin'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) tercihi yapacak öğrencilere danışmanlık hizmeti veriliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Artuklu Gençlik Merkezi, YKS'ye katılan gençlere yönelik ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sunuyor.

Üniversiteye geçiş sürecinde doğru ve bilinçli tercihler yapılmasına katkı sağlamayı amaçlayan hizmet kapsamında, uzman rehber öğretmenler eşliğinde öğrencilere meslek seçimi ve üniversite tercihleri konularında rehberlik desteği veriliyor.

Gençlerin geleceklerini şekillendirmelerine yardımcı olan bu hizmet, ÖSYM'nin tercih takvimi doğrultusunda 13 Ağustos tarihine kadar her gün 09.00-17.00 saatleri arasında Artuklu Gençlik Merkezi'nde devam edecek.

Mardin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, tüm gençleri bu imkandan faydalanmaya davet etti.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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