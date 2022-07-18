Mardin'de öğrencilere BESYO ve POMEM kurs desteği - Haberler

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Mardin'de öğrencilere BESYO ve POMEM kurs desteği

AA - Şahin Seçen - Güncel
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Mardin'de öğrencilere BESYO ve POMEM kurs desteği

Kızıltepe ilçesinde Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarına (BESYO) hazırlanan öğrenciler için kurslar açıldı.

Kızıltepe ilçesinde Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarına (BESYO) hazırlanan öğrenciler için kurslar açıldı.

Kızıltepe Gençlik Merkezi tarafından açılan kurslarda imkanı olmayan öğrenciler ücretsiz eğitim alıyor.

Kızıltepe Gençlik Müdürü İmran Tekin, kursların gençler için büyük bir avantaj olduğunu belirtti.

Tekin, "Gençlerimize güzel bir ortam sağladık. Onlar hayalleri için çabalıyor biz de kolaylık sağlıyoruz. Kurslardan 70 öğrenci faydalanıyor. Amacımız gençlerimize olabildiğince destek çıkmak. İnşallah çalışmalarının karşılığını alacaklar." dedi.

AA / Şahin Seçen - Güncel

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