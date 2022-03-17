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Mardin'de öğrenciler şehitliği ziyaret etti

AA - Halil İbrahim Sincar - Güncel
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Mardin'de öğrenciler şehitliği ziyaret etti

Mardin'de ortaokul öğrencileri şehitliği ziyaret etti.

ARTUKLU, MARDİN (AA) - Mardin'de ortaokul öğrencileri şehitliği ziyaret etti.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu tarafından Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle düzlenen etkinlikte Fatih Ortaokulu öğrencileri, Mardin Garnizon Komutanlığındaki şehitliği ziyaret etti.

Konfederasyonun Kadın Kolları Genel Başkanı Hatice Turan Kandemir ve 5 öğretmenin eşlik ettiği öğrenciler, ziyarette duygulu anlar yaşadı.

Ziyarette şehitler için Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu. Mehmetçik çocuklara ikramda bulundu.

Kandemir, sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocuklara şehitlik ve gaziliğin önemini anlattıklarını söyledi.

Gelecek neslin milli ve manevi duygularla büyümesi ve yetişmesinin önemine değinen Kandemir, "Çocuklarımızı kahramanlarımızla bir araya getiriyoruz. Amacımız şehitlerimizi unutmamak ve unutturmamak, çocuklarımıza şehitliğin önemini kavratabilmek." dedi.

AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

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