Mardin'de Öğrenci Güvenliği İçin Kapsamlı Denetim

Mardin'de İl Emniyet Müdürlüğünce öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmesi amacıyla kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 8 Eylül'de il genelinde eş zamanlı olarak yapılan denetimlere, 96 ekip ve 215 polis katıldı.

Denetimlerde hem okul çevreleri hem de öğrenci servis araçları kontrol edildi.

Denetimler kapsamında 451 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 24 sürücüye idari işlem uygulandı, 1 araç ise trafikten men edildi.

Denetimlerde özellikle öğrenci servis araçlarının teknik yeterlilikleri ve güvenlik kurallarına uygunluğuna dikkat çekildi.

213 okulun çevresinde yapılan uygulamalarda öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek durumlara karşı hassasiyet gösterildi.

Ayrıca 1260 şahıs kimlik kontrolünden geçirildi.