Mardin'de Nesli Tükenmekte Olan Dağ Keçileri Görüntülendi

Mardin'de dağ keçileri böyle görüntülendi

MARDİN - Mardin'de Mazıdağı ilçesine bağlı Şenyuva ve Karasu mahallelerinin kırsalında, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan dağ keçileri bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, dağ keçileri koruma altında olup avlanması kesinlikle yasak olduğu ve avlanmaları durumunda sorumlulara 1 milyon liraya varan idari para cezası uygulanacağını belirtti.

Vatandaşlar, nadir rastlanan dağ keçilerini görünce büyük sevinç yaşarken, yetkililer bölge halkını ve ziyaretçileri türlerin doğal yaşam alanlarına saygı göstermeye davet ediyor.