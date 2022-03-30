Mardin'de Neşet Ertaş'ı anma gecesi düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin'de Neşet Ertaş'ı anma gecesi düzenlendi

AA - Osman Öksüz - Güncel
 - Güncelleme:
Mardin'de Neşet Ertaş'ı anma gecesi düzenlendi

Mardin Büyükşehir Belediyesi, "Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ı Anma Gecesi" düzenledi.

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi, "Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ı Anma Gecesi" düzenledi.

Kültür Turizm ve Sosyal İşlet Daire Başkanlığı, sazı, sözü ve duruşuyla herkesin gönlünde taht kurmuş Türk halk müziği ozanlarından Neşet Ertaş'ı anmak amacıyla düzenlenen programa, yoğun ilgi gösterildi.

Yazar Sinan Yağmur "Aşkın Son Ozanı Neşet Ertaş" olarak kaleme aldığı kitabından hareketle Neşet Ertaş'ın hayat serüvenini, sevdasını, sazını ve aramızdan ayrılışını anlattı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Sanat Akademisi müzisyenleri ve Mardin Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından Ertaş'ın türküleri seslendirildi.

AA / Osman Öksüz - Güncel

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Neşet Ertaş, Turizm, Mardin, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title