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Mardin'de 'Narko Alan' Uygulaması Gerçekleştirildi

Mardin'de 'Narko Alan' Uygulaması Gerçekleştirildi
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Midyat ilçesinde uyuşturucu kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen uygulamada, 21 ekip cadde, sokak, metruk binalar, park ve bahçelerde kontroller yaptı. Mardin'in güvenliğini artırmayı hedefleyen uygulama, turizm sezonu öncesi hayata geçirildi.

Mardin'in Midyat ilçesinde "Narko Alan" uygulaması gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik 21 ekibin katılımıyla 28 Ocak'ta ilçenin 4 noktasında uygulama yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve Midyat İlçe Emniyet Müdürü Celal Özgür Öz'ün de yer aldığı uygulamada, cadde ve sokaklar, metruk binalar, park ve bahçeler kontrol edildi.

Açıklamada, tüm ilçelerde kontrollerin yaygınlaştırılarak turizm sezonu öncesi Mardin'in "En güvenli iller" arasında yer almasının amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel
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