Mardin'de muhtarlık seçimi kavgası: 11 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada, 11 kişi yaralandı.

Kırsal Yüceli Mahallesi'nde iki grup arasında muhtarlık seçimi ile ilgili başlayan tartışma, sopa ve bıçak kullanılan kavgaya dönüştü.

Kavgada Y.G, M.A.G, Ş.G, D.G, L.G, N.G, Y.G, Z.G, F.G, Ş.G. ve ???????M.Ş.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince köyde, polis ekiplerince de hastanede alınan güvenlik önlemi sürüyor.