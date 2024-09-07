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Mardin'de Muhtarlık Kavgası: 15 Gözaltı, 9 Yaralı

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Mardin'de muhtar adaylığı nedeniyle husumetli olan 2 akraba aile arasında çıkan silahlı, taşlı, sopalı kavgada gözaltı sayısı 15'e çıktı. Fethullah Çakmak'ın öldüğü kavgada yaralanan 9 kişinin tedavisi de sürüyor.

MARDİN'de muhtar adaylığı nedeniyle husumetli olan 2 akraba aile arasında çıkan silahlı, taşlı, sopalı kavgada gözaltı sayısı 15'e çıktı. Fethullah Çakmak'ın öldüğü kavgada yaralanan 9 kişinin tedavisi de sürüyor.

Olay, Artuklu ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde muhtar adaylığı nedeniyle husumetli olan 2 akraba aile arasında, dün saat 14.00 sıralarında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp tabanca, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Fethullah Çakmak, U.Ç., S.Ç., A.Ç. M.Ç., H.Ç. ve N.Ç. silahla, N.Ç., M.Ç. ve A.Ç. de vücutlarına aldıkları darbelerle yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Olayla ilgili bazı şüpheliler de gözaltına alındı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Yaralılardan göğüs bölgesine isabet eden kurşunla ağır yaralanan Fethullah Çakmak, kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Çakmak'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Ortaköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Jandarma ekiplerinin çalışması ile gözaltı sayısı 15'e yükseldi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürürken, 9 yaralının hastanedeki tedavisi de devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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