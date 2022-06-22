Mardin'de müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, cinayet ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü operasyonla yakalandı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, cinayet ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü operasyonla yakalandı. Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, firari H.Ö'nün bir adreste saklandığı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Adresinden kaçan hükümlü, kovalamaca sonucu Bahçelievler Mahallesi'nde üzerinde sahte kimlikle yakalandı. Cinayet ile çeşitli suçlardan aranan ve hakkında müebbet hapis cezası bulunan H.Ö, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel Kızıltepe Hisarcık Mardin Güncel Haberler

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