Mardin'de motosikletin bisiklete çarpması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin'de motosikletin bisiklete çarpması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı

AA - Halil İbrahim Sincar - Güncel
Mardin'de motosikletin bisiklete çarpması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.

Şehmus İ. (24) yönetimindeki plakasız motosiklet, Nevruz Bulvarı Kadem Kavşağı istikametinde bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan Abdulsamet Öget'e (13) çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile Öget yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Öget, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title