Mardin'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü
Mardin'in Artuklu ilçesinde bir motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 35 yaşındaki Mehmet Alpaslan yaşamını yitirdi. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Mardin'in Artuklu ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Ortaköy Mahallesi Göllü yolunda sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil ile Mehmet Alpaslan'ın (35) kullandığı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosikletin sürücüsü Alpaslan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel