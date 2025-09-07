Haberler

Mardin'de Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı

Mardin'de Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 47 ACB 986 plakalı hafif ticari araç ile motosiklet, kırsal Ambar Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçlardaki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
Bulgaristan'da büyük kriz: 200 yıl boyunca tüm kazançlarını Türkiye'ye verecekler

Komşuda büyük kaos! 200 yıl boyunca tüm kazançları Türkiye'ye gidecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte korku dolu anlar! Cam silme bahanesiyle sürücülere kabusu yaşattı

Sürücülere aynı bahaneyle yaklaşıp, kabusu yaşattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.