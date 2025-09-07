Mardin'de Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı
Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 47 ACB 986 plakalı hafif ticari araç ile motosiklet, kırsal Ambar Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçlardaki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel