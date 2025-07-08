Mardin'de Motosiklet TIR'a Çarptı: Sürücü Ağır Yaralı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki TIR'a arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Muharrem B., ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. Muharrem B. yönetimindeki 47 LG 649 plakalı motosiklet, yol kenarında park halinde bulunan 35 Y 9711 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada Muharrem B. ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Muharrem B., ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı, buradan da Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Muharrem B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.