Mardin'de Motosiklet Sürücüsü Polisten Kaçarken Kaza Yaptı

Mardin'in Midyat ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünün, hafif ticari araca çarptıktan sonra yaya olarak kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gölcük Mahallesi'nde polis ekipleri, plakası olmayan bir motosikleti durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü motosikletle, kaçmaya çalıştığı sırada hafif ticari araca çarptı.

Sürücü, motosikleti bırakarak yaya olarak olay yerinden kaçtı.

Ekipler, kimliğini tespit ettiği sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada motosiklet sürücüsünün, hafif ticari araca çarptıktan sonra yaya olarak kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.