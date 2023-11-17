Mardin'de motosiklet sürücülerine güvenli sürüş eğitimi verildi

Mardin'de trafik polislerince motosiklet sürücülerine "güvenli sürüş" eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, Mardin Trafik Eğitim Parkı'nda teorik ve uygulamalı eğitim programı düzenlendi.

Bu kapsamda yıl boyunca 115 motosiklet sürücüsü, temel sürüş teknikleri, ekipman bilgisi, trafik kuralları ve işaretleri, görünürlük, konumlandırma, hava koşullarına uyum ve tehlikelerden kaçınma gibi konularda uygulamalı eğitim aldı.

Teorik olarak da 12 bin 754 öğrenciye eğitim verildi.

Eğitimlerle sürücülerin güvenli sürüş pratiği kazanmaları, potansiyel tehlikelerle başa çıkabilmeleri ve sürüş becerilerini geliştirmelerine destek sunulurken, aynı zamanda trafikte güvenlik bilincinin artırılması hedefleniyor.

Öte yandan il genelinde 6 bin 843 motosiklet sürücüsü trafik uygulamalarında denetime tabi tutuldu.