Mardin'de motosiklet sürücülerine güvenli sürüş eğitimi verildi

Mardin'de motosiklet sürücülerine güvenli sürüş eğitimi verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de İl Emniyet Müdürlüğünce "Güvenli Motosiklet Kullanımı Eğitimi" düzenlendi.

Mardin'de İl Emniyet Müdürlüğünce "Güvenli Motosiklet Kullanımı Eğitimi" düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, motosiklet kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Motosiklet Denetimleri Eylem Planı" kapsamında çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Mardin Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda, 122 motosiklet ve motokurye sürücüsüne yönelik geniş katılımlı "Güvenli Motosiklet Kullanımı Eğitimi" verildi.

Gerçekleştirilen eğitimlerde, motosiklet kullanıcılarının trafikte güvenli sürüş becerileri kazanmaları, risk faktörlerinin farkında olmaları ve trafik kurallarına daha yüksek hassasiyet göstermeleri hedeflendi.

Eğitim programı hem teorik hem de uygulamalı olarak iki aşamada gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, motosiklet sürücülerine yönelik eğitim ve denetim faaliyetlerinin yıl boyunca aralıksız sürdürüleceğini ifade ederek, sürücülerin trafik kurallarına riayet etmelerinin, koruyucu ekipman kullanmalarının ve dikkatli sürüş alışkanlıkları geliştirmelerinin, kazaların önlenmesinde büyük önem taşıdığını kaydetti.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı

LGS'deki şaibe iddialarının ardından MEB'de üst düzey görevden alma
Faladdin uygulamasının kurucusu Sertaç Taşdelen tutuklandı

107 milyon TL'lik mal varlığına el konulan Sertaç Taşdelen tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şara'ya telefon! İsrail'e gözdağı olacak mesajı verdi

Şara ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e gözdağı
Alllan Saint-Maximin geri dönüyor

Alllan Saint-Maximin geri dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.