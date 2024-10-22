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Mardin'de Motosiklet Kazası: Yaya Ağır Yaralandı

Mardin'de Motosiklet Kazası: Yaya Ağır Yaralandı
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Mardin'in Midyat ilçesinde minibüsten inen bir yayaya motosiklet çarptı. Ağır yaralanan Murat B., hastaneye kaldırıldı. Kazanın güvenlik kameralarına yansıdığı açıklandı.

MARDİN'in Midyat ilçesinde minibüsten inerek kaldırımda yürüyen Murat B.'ye motosiklet çarptı. Murat B. ağır yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 19 Ekim'de saat 13.30 sıralarında Midyat ilçesi Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Minibüsten inerek kaldırımda yürümeye başlayan Murat B'ye, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen motosiklet çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Murat B., ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerde kırıklar oluşan Murat B.'nin tedavisi sürerken, motosiklet sürücüsü gözaltına alındı. Soruşturma başlatılırken, kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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