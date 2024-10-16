Mardin'de motosiklet kazası: Sürücü 8 gün sonra hayatını kaybetti

MARDİN'in Midyat ilçesinde minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü Sinan Uçak (36), tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 9 Ekim'de Beyazsu Mesire alanı mevkiinde meydana geldi. Sinan Uçak yönetimindeki 47 ABJ 518 plakalı motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 35 PV 933 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada Uçak ağır yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Uçak, ilk müdahalenin Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Elazığ Fethi Sekin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Hastanede tedavisi süren Sinan Uçak, bugün hayatını kaybetti. Hastane morguna alınan Uçak'ın cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından Midyat ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.