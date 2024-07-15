Mardin'de motosiklet kazası kamerada
Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen motosiklet kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.
KAZA KAMERADA
Mardin'in Midyat ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı, Muhammed Küçükaslan'ın (21) hayatını kaybettiği, Emre K.'nin de (19) yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; aynı yönde seyreden motosikletlerin çarpıştığı, 2 motosikletlinin yola savruldukları, daha sonra ayağa kalkan Emre K.'nin yerde hareketsiz yatan Muhammed Küçükaslan'ın yanına gidip, durumunu kontrol ettiği görüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Salih KESKİN/MARDİN,