Mardin'de motosiklet kazası kamerada

KAZA KAMERADA

Mardin'in Midyat ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı, Muhammed Küçükaslan'ın (21) hayatını kaybettiği, Emre K.'nin de (19) yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; aynı yönde seyreden motosikletlerin çarpıştığı, 2 motosikletlinin yola savruldukları, daha sonra ayağa kalkan Emre K.'nin yerde hareketsiz yatan Muhammed Küçükaslan'ın yanına gidip, durumunu kontrol ettiği görüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Salih KESKİN/MARDİN,