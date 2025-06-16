Mardin'de Motosiklet Kazası: İki Genç Yaralı
Mardin'in Midyat ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 15 ve 14 yaşındaki iki genç yaralandı. Kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Midyat ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Kırsal Kayalıpınar Mahallesi'nde devrildi.
Kazada, motosikletteki M.A. (15) ve M.A. (14) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel