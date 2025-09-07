Mardin'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Haberler

Mardin'in Midyat ilçesinde, beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü Berat Akıncı (18), hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası beton mikserinin sürücüsü gözaltına alındı.

MARDİN'in Midyat ilçesinde, beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü Berat Akıncı (18), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam, Midyat ilçesi Bağlar Mahallesi'nde Mardin yolunda meydana geldi. Sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen beton mikseri ile Berat Akıncı'nın kullandığı motosiklet çarpıştı. Motosikletin sürücüsü Akıncı, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Berat Akıncı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Akıncı, doktorların müdahalesine rağmen sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Otopsi işlemlerinin ardından cenazesi, ailesine teslim edilen Akıncı, kırsal Sarıköy Mahallesi'nde toprağa verildi.

Beton mikserinin sürücüsü ise gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
