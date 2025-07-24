Mardin'de Motosiklet Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

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Mardin'in Artuklu ilçesinde motosikletin çarptığı 58 yaşındaki Feyziye Ö, hastanede hayatını kaybetti. Kazada sürücü Hasan Hüseyin L. yaralandı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde motosikletin çarptığı kadın hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Motokurye Hasan Hüseyin L'nin (31) kullandığı motosiklet, Nur Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Feyziye Ö'ye (58) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada Feyziye Ö. ağır, motokurye ise hafif yaralandı.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Feyziye Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Motokuryenin Kızıltepe Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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