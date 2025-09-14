Haberler

Mardin'de Motosiklet Kazası: 15 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen motosiklet kazasında 15 yaşındaki Muhammed D. yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Muhammed D'nin (15) kullandığı motosiklet, Nusaybin-Midyat kara yolunun Çağlar Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
