Mardin'de Motosiklet Kazası: 15 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü 15 yaşındaki Muhammed Dağ, kaza sonucu yaşamını yitirdi. Olay yerindeki sağlık ekipleri, Dağ’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Muhammed Dağ (15), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin-Midyat kara yolu üzerindeki Çağ Çağ Barajı mevkisinde meydana geldi. Muhammed Dağ idaresindeki motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Dağ, yola savrulurken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muhammed Dağ'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Dağ'ın cenazesi, önce Nusaybin Devlet Hastanesi'ne, ardından otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
