Mardin'de motosiklet ile otomobil çarpışması: 1 yaralı

Mardin'de Nusaybin Demiryolu mevkiinde meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Mardin'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Olay 15: 20 sıralarında Nusaybin Demiryolu mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen motorsiklete karşıdan gelen aracın çarpması sonucu motorsiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN