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Mardin'de Motosiklet ile Kamyonet Çarpıştı, Bir Yaralı

Mardin'de Motosiklet ile Kamyonet Çarpıştı, Bir Yaralı
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Mardin'in Midyat ilçesinde motosikletle kamyonetin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü Özkan A. yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri müdahale ederken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

MARDİN'in Midyat ilçesinde kamyonetin ile çarpışan motosikletin sürücüsü Özkan A. (21) yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Midyat ilçesi Merkez Seyitler Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 RE 051 plakalı kamyonet ile Özkan A.'nın yönetimindeki 47 ADG 624 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Özkan A., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, kamyonet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera MİDYAT (Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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