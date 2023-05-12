Mardin'de Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: Baba ve Oğlu Yaralandı

MARDİN'de hafif ticari araç ile çarpışan motosikletteki Suriye uyruklu baba ve oğlu yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Artuklu- Nusaybin karayolunda Dara köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 47 PD 927 plakalı hafif ticari araç ile Amud Abid'in (34) kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan oğlu Hammed Abid (10) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve oğlu, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kızıltepe ilçesindeki özel hastaneye kaldırıldı. Baba Abid'in hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.