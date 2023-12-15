Mardin'de gerçekleşen 2 motosiklet hırsızlığı olayının şüphelilerinden biri tutuklandı. Diğer 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Mardin'de motosiklet hırsızlığı şüphelilerinden biri tutuklandı

Mardin'de motosiklet hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Artuklu ilçesinde 2 motosiklet hırsızlığı olayının 3 şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerden 2'si Nusaybin ilçesinde çalınan motosikletle ekiplerce yakalandı.

Ekipler, diğer hırsızlık olayının şüphelisini de yaptığı uygulama sırasında yakaladı. 20 suçtan kaydı bulunan şüphelide 4 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.