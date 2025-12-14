Mardin'de motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi yapıldı

Mardin'de motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, kent genelinde 37 ekip ve 69 personelin katılımıyla, motosiklet kazalarını ve buna bağlı can ve mal kayıplarını önlemek amacıyla denetim yapıldı.

Bu kapsamda 1174 motosiklet ve sürücüsü denetlendi, 85 motosiklet sürücüsüne idari yaptırım uygulandı, 2 motosiklet ise trafikten men edildi.