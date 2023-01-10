Mardin'de motosiklet çaldığı öne sürülen kişi yakalandı Güncel Haberler Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde güvenlik kamerasına da yansıyan motosiklet hırsızlığıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde güvenlik kamerasına da yansıyan motosiklet hırsızlığıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Nur Mahallesi'nde apartmanın önünde bulunan, Musab Yiğit'e ait motosikletin 6 Ocak'ta çalınmasıyla ilgili Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hırsızlık şüphelisinin Derik ilçesinde olduğunu tespit etti. Şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı, bulunan çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi. Motosikletin çalınma anı binanın güvenlik kamerasına yansımıştı. Kaynak: AA / Güncel Motosiklet Cumhuriyet Artuklu Mardin Güncel Haberler

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