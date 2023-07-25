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Mardin'de Mobilya Deposunda Yangın Çıktı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan bir mobilya deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde mobilya deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sanayi Mahallesi 703'üncü Sokak'taki Mehmet Faruk Özmen'e ait mobilya deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonucu depoda hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kızıltepe İtfaiye Mardin Güncel Haberler

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