Mardin'de Miras İçin Baba Öldürmeye Teşebbüs Davası Başladı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde geçen yıl miras için babasını patlayıcı maddeyle öldürmek istediği iddia edilen kişi ve ona para karşılığı yardım eden 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Mardin 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, baba Mehmet E. ve oğlu tutuklu sanık Polat E. hazır bulundu.

Polat E'ye yardım eden tutuklu sanıklar Abas A, Baran A. ve Berkant K. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Cumhuriyet savcısı hazırladığı mütalaasında, sanıkların tutukluluk hallerinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Duruşmada savunma yapan sanık Polat E. ailesi ile arasında bir husumet bulunmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ailem ile ara sıra tartışıyordum ama bu hiçbir zaman şiddete dönüşmedi. Patlayıcının hazırlanmasında hiçbir zaman yer almadım. Babama zarar vermek için değil malımıza zarar vermek istedim. Çevresi olduğu için Abas A'dan ses bombası istedim. Ses çıksın babam korksun istiyordum. Ailem bazen ağabeyimi bazen beni haklı görüyordu. Hep beni haklı görsünler diye korkutmak istedim. Bombayı araca Baran A. koydu. Onun bomba düzeneği olduğunu bilmiyordu."

Sanıklardan Abas A. da Polat'ın evdeki yaşadıklarını kendisine sürekli anlattığını belirterek, söz konusu olayı para karşılığı yapmadığını öne sürdü.

Baran A. ise poşetin içinde ne olduğunu bilmediğini, poşette kırmızı bir ışık görünce patlayıcı olduğunu tahmin ettiğini ileri sürerek, "Poşette bomba olduğunu öğrenince oraya bırakıp kaçtım." ifadesini kullandı.

Berkant K. düzeneği hazırlamadığını iddia ederek, "Bomba düzeneğiyle bir ilgim yok. Düzeneği ben kurmadım. Sanıkların bana ilişkin iddiaları doğru değil. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Baba Mehmet E, oğluyla herhangi bir husumetinin bulunmadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bombanın zarar vermeyeceğini biliyordum. Arabada poşetin içinde gördüm. Öldürmek için olsaydı görünmeyecek bir yere koyarlardı, arka koltuklara falan. Şikayetçi değilim."

Sanık avukatları da müvekkillerinin üzerlerine isnat edilen suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 14 Kasım'a erteledi.

İstenilen ceza

İddianamede, babası Mehmet E'yi öldürmek isteyen tutuklu sanık Polat E. ile kendisine yardım eden tutuklu sanıklar Abas A, Baran A. ve Berkant K. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ile "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından 18 yıldan 29 yıla kadar hapis cezası isteniyor.