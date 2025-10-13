Haberler

Mardin'de Minibüs Kavgası: Yolcu ve Şoför Karşı Karşıya Geldi

Mardin'de, durak harici inmek isteyen bir yolcu ile minibüs şoförü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay, cep telefonuyla kaydedildi.

MARDİN'de, durak harici inmek isteyen yolcu ile minibüs şoförü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tarafların araçtan inip kavga ettiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Dün öğleden sonra otogar güzergahında çalışan bir yolcu minibüste seyahat eden yolcu, şoförden kendisini durak harici olan bir mevkide indirmesini istedi. Şoförün, 'Durak harici indiremiyorum' yanıtı üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında yolcunun 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun' sözlerine şoför 'Kim olursan ol, durak harici yasak' yanıtını verdi. Ardından aracı yol kenarında durduran şoför ile yolcu aşağı indi. Burada yolcu şoföre yumruk sallarken, araya giren başka bir yolcu tarafları ayırdı. Kavganın başlamasıyla tedirgin olan bazı yolcular da minibüsten indi. Yaşananlar, minibüsteki bir yolcu tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
