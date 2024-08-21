Mardin'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Midyat ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Sürücülerin isimleri henüz öğrenilemeyen 59 PZ 646 plakalı minibüs, 34 SE 0741 plakalı otomobil ile Seyitler Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, B.B. (35), S.E. (56), N.F. (23), M.G. (21) ve A.Ö. (16) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.