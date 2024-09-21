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Mardin'de Minibüs Devrildi: 7 Yaralı

Mardin'de Minibüs Devrildi: 7 Yaralı
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Mardin'in Midyat ilçesinde devrilen minibüste 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 LB 805 plakalı minibüs, Midyat- Nusaybin kara yolunun Yemişli mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, F.Ü. (67), S.Ü. (69), J.B. (68), I.B. (73), N.M. (75), S.M. (79) ve D.Ü. (74) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

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