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Mardin'de Minibüs Devrildi, 3 Yaralı

Mardin'de Minibüs Devrildi, 3 Yaralı
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Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile çarpışan minibüs devrildi. Kazada minibüste bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MARDİN'in Midyat ilçesinde otomobil ile çarpışan minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Midyat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Mezarlık Caddesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 47 LH 347 plakalı minibüs ile 19 HD 395 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, devrilen minibüste bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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