Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum

Asya'daki ateşkese masadaki Türkiye'den ilk yorum
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi

Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu
İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı

İstanbul'da metrobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
Beylikdüzü'nde iki metrobüsün çarpıştığı kaza anı kamerada

Korkunç kaza kamerada! Metrobüsten durağa böyle fırladılar

Mardin'de Midyat Mermerciler Sanayi Sitesi İçin Kanalizasyon Altyapı Çalışmaları Tamamlandı

Mardin'de Midyat Mermerciler Sanayi Sitesi İçin Kanalizasyon Altyapı Çalışmaları Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU), Midyat Mermerciler Sanayi Sitesinde 1400 metre uzunluğunda atık su hattı döşeyerek kanalizasyon altyapı çalışmalarını tamamladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, Midyat Mermerciler Sanayi Sitesinde kanalizasyon altyapı çalışmalarını tamamladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MARSU Genel Müdürlüğü, ilçe merkezleri ve kırsal mahallelerin altyapı ihtiyaçlarını planlayarak çözüm sağlayacak kapsamlı projeler hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda, altyapısı daha önce bulunmayan ve 22 atölyenin faaliyet gösterdiği Midyat Mermerciler Sanayi Sitesine yönelik başlatılan kanalizasyon çalışmaları tamamlandı.

Yürütülen çalışmalarla 1400 metre uzunluğunda ve 200 milimetre çapında atık su hattı döşendi.

Ayrıca, bölgede bulunan tekstil fabrikası ve çevredeki yerleşim alanlarının altyapı ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak, bölgenin altyapı ihtiyacına uygun bir sistem oluşturuldu.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 büyük zincir markete 231 milyon lira para cezası

Fiyat kurnazlığı affedilmedi! 5 zincir markete rekor para cezası
Canlı anlatım! Dev maçta karşılıklı ataklar! Tempo inanılmaz

Dev maçta üst üste inanılmaz kurtarışlar! Tempo çok yüksek
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var
Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı

Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.