Mardin'de Midyat Mermerciler Sanayi Sitesi İçin Kanalizasyon Altyapı Çalışmaları Tamamlandı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, Midyat Mermerciler Sanayi Sitesinde kanalizasyon altyapı çalışmalarını tamamladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MARSU Genel Müdürlüğü, ilçe merkezleri ve kırsal mahallelerin altyapı ihtiyaçlarını planlayarak çözüm sağlayacak kapsamlı projeler hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda, altyapısı daha önce bulunmayan ve 22 atölyenin faaliyet gösterdiği Midyat Mermerciler Sanayi Sitesine yönelik başlatılan kanalizasyon çalışmaları tamamlandı.

Yürütülen çalışmalarla 1400 metre uzunluğunda ve 200 milimetre çapında atık su hattı döşendi.

Ayrıca, bölgede bulunan tekstil fabrikası ve çevredeki yerleşim alanlarının altyapı ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak, bölgenin altyapı ihtiyacına uygun bir sistem oluşturuldu.