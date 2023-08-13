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Mardin'de meydana gelen hortum cep telefonu kamerasına yansıdı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde arazide meydana gelen hortum cep telefonu kamerasına yansıdı. Hortum kısa süreli olarak ilerleyerek gözden kayboldu. Olayda can ve maddi hasar olmadığı belirtildi.

Mardin'de hortum meydana geldi

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde arazide meydana gelen hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.

Nusaybin ilçesinde öğlen saatlerinde metrelerce yüksekliğe kadar hortum oluştu. Kısa süreli hortum ilerleyerek gözden kayboldu. Meydana gelen hortumda can ve maddi hasar olmadığı öğrenildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Aslan - Güncel

Nusaybin Mardin Güncel Haberler

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