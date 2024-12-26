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Mardin'de Mesleki Eğitim Atölyeleri Yenilendi

Mardin'de Mesleki Eğitim Atölyeleri Yenilendi
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Mardin'de, Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP) kapsamında 4 okulda 6 meslek alanında toplam 31 atölye yenilendi. Proje ile eğitim kalitesinin artırılması ve iş dünyası ile işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Mardin'de, "Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP)" kapsamında 4 okulda, 6 meslek alanında 31 atölye yenilendi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen proje kapsamında bir otelde sektörel işbirliği toplantısı yapıldı.

Toplantıda, iş dünyası ve meslek örgütü temsilcileri, mesleki eğitimde işbirliğine yönelik fikir alışverişinde bulundu.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Mustafa Günay, burada yaptığı konuşmada, mesleki eğitimin kalitesini artırmayı, öğrencileri daha iyi yetiştirmeyi ve iş dünyası ile daha etkin bir iletişim kurmayı amaçladıklarını söyledi.

2018 yılında hayata geçirilen projeyle mesleki ve teknik okulların atölye donanımlarının yenilendiğini, eğitim materyallerinin güncellendiğini, eğitim ortamlarının yeni teknolojilere uygun hale getirildiğini anlatan Günay, şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla 4 okulumuzda, 6 meslek alanında toplam 31 atölye donatılmış olup, bu atölyelere 19 milyon 300 bin liralık ekipman ve tadilat desteği verilmiştir. Türkiye, uzun süredir iş gücünün niteliğini yükseltmek ve ekonominin tüm sektörlerinde istihdam imkanlarını artırabilmek için mesleki eğitim sistemini geliştirmeye çalışmaktadır. Bu çaba Türkiye'nin dünyanın önde gelen ekonomileri arasında rekabet edebilirliğini daha da anlamlı hale gelmiştir. Bu gerçekten hareketle iş piyasasının ihtiyaçlarına cevap verebilen, ilköğretim, genel ve mesleki orta öğretim ve yükseköğretim sistemleri ile bütünlük içinde, modern, esnek ve kaliteli bir mesleki eğitim sistemi için yeni bir yaklaşım oluşturulması çalışmaları devam etmektedir. Eğitime yeni bir yaklaşım getirmeyi ve eğitimin niteliğini yükseltmeyi, sosyal ortakların ve iş hayatının etkin bir şekilde katkı ve katılımını sağlayarak arza göre değil talebe göre eğitim yapısını hedefleyen ülkemizde birçok reformlar başarıyla uygulanmaktadır."

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca da mesleki ve teknik eğitimin rolünün özellikle nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde öne çıktığını vurguladı.

Kentte 24 mesleki ve teknik anadolu lisesi, 4 mesleki eğitim merkezi ve 7 çok programlı anadolu lisesinde 10 bin 631 öğrenciye 1014 öğretmen ile eğitim verildiğini söyleyen Eyyüpkoca, şunları kaydetti:

"Mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarında öğrenim gören öğrenci ve kursiyerlerimizin döner sermaye işletmelerinde uygulamalı eğitim yöntemiyle çalışmaları, kazandıkları becerileri pekiştirerek mesleki yönden gelişmelerini, kendilerine olan güvenlerini artırmalarını ve para kazanmalarını sağlamaktadır. Örneğin sadece Kızıltepe ilçemizde bulunan Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 2024 yılında yapılan üretimle 60 öğrencimiz 1 milyon 177 bin 881 lira gelir elde etmiştir. Bu da küçük yaşlarda mesleğine sahip çıkma ve sürdürme konusunda büyük bir motivasyon kaynağı olmaktadır. Gerek meslek liselerimiz gerekse üretim yapan döner sermayeli diğer kurumlarımızdan alım yaparak ve yapılmasını teşvik ederek okul ve kurumlarımızı bir adım öne taşıyan eğitim alanında bizlere her türlü desteği sağlayan Sayın Valimize şükranlarımızı sunuyorum."

Toplantıya, Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nasır Duyan, özel sektör temsilcileri, ilçe milli eğitim müdürleri ve mesleki eğitim veren okulların yönetici ve öğretmenleri katıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
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