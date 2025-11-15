Mardin'de Meralara Yeniden Hayat Projesi: 2 Milyon Tuz Çalısı Üretildi

Mardin'de "Meralarımıza Yeniden Hayat Projesi" kapsamında 2 milyon tuz çalısı üretildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un destekleriyle "Meralarımıza Yeniden Hayat Projesi" hayata geçirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanarak yürürlüğe giren "Meralarımıza Yeniden Hayat Projesi", Türkiye'de meraların verimliliğini artırmayı ve hayvancılığa güçlü bir destek sağlamayı amaçlıyor.

Proje kapsamında Mardin'de bugüne kadar 2 milyon tuz çalısı üretildi.

Proje kapsamında bu yıl 15 ile 1 milyon 500 bin tuz çalısı fidanı gönderildi.

121 bin 250 poşetli, 160 bin 500 viyollü olmak üzere 281 bin 750 tuz çalısı toprakla buluşturuldu.

Proje kapsamında Karaman'a gönderilen 100 bin tuz çalısı meraların yeşertilmesine katkı sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammet Gümüş, projenin uzun vadede ülke hayvancılığına büyük fayda sağlayacağını belirtti.

Projenin 2025-2035 yıllarını kapsadığını aktaran Gümüş, "İl Müdürlüğümüz tarafından poşet ve viyol sistemlerinde üretilen tuz çalıları, Bakanlığımızın koordinasyonu ve illerin talepleri doğrultusunda önümüzdeki 10 yıl boyunca mera alanlarına dikilmeye devam edilecektir. Her ilde kurulacak tuz çalısı plantasyonlarıyla birlikte meralarımızın ıslahı ve amenajmanı sağlanacak, hayvancılığın temel altyapısı daha da güçlenecektir." ifadelerini kullandı.

Gümüş, şunları kaydetti:

"Mardin, projenin üretim üssü konumunda yer alıyor. İl genelinde kurulan üretim alanlarında yapılan yoğun çalışmalarla 2 milyon fidanın yetiştirilmesi sağlandı. Valimiz Tuncay Akkoyun'un destekleriyle yürütülen proje, hem üretim kapasitesi hem de dağıtım ağı açısından örnek bir model oluşturdu. Mardin'den tüm Türkiye'ye uzanan bu proje, hem meralarımızın yeniden hayat bulmasına hem de hayvancılığın sürdürülebilir şekilde gelişmesine katkı sağlayacak."