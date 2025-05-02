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Mardin'de Mera Anlaşmazlığına Dayanan Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Gözaltı

Mardin'de Mera Anlaşmazlığına Dayanan Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Gözaltı
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Mardin'in Derik ilçesinde mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayda 3 şüpheli gözaltına alındı.

MARDİN'in Derik ilçesinde mera anlaşmazlığı nedeniyle 2 grup arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, 16 Ocak'ta Derik ilçesi kırsal Atlı Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet Ali Çelik (17), F.Ç. (42) ve S.Ç. (43) yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Ali Çelik, kurtarılamadı. Soruşturma kapsamında Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 3 şüpheli, operasyonla yakalandı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN-Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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