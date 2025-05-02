Mardin'de Mera Anlaşmazlığı Nedeniyle Çıkan Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Gözaltı
Mardin'in Derik ilçesinde iki grup arasında mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, 16 Ocak'ta Derik ilçesi kırsal Atlı Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet Ali Çelik (17), F.Ç. (42) ve S.Ç. (43) yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Ali Çelik, kurtarılamadı. Soruşturma kapsamında Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 3 şüpheli, operasyonla yakalandı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel