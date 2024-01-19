Üye Girişi
Haberler

Mardin'de markette hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Güncelleme:
Abone Ol

Mardin'in Midyat ilçesinde bir marketteki hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Bağlar Mahallesi'nde bir markete giren kimliği henüz tespit edilemeyen 2 şüpheli, sigaralar ile kasadaki bir miktar parayı çaldı. Olay sonrası hırsızlığı fark eden iş yeri sahibi, durumu polise bildirdi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Mardin'in Midyat ilçesinde bir marketteki hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bağlar Mahallesi'nde bir markete giren kimliği henüz tespit edilemeyen 2 şüpheli, sigaralar ile kasadaki bir miktar parayı çaldı.

Olay sonrası hırsızlığı fark eden iş yeri sahibi, durumu polise bildirdi.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Güncel

Bağlar Midyat Mardin Güvenlik Yakalama Güvenlik Kamerası Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title