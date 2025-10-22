Mardin'de Market Kapısına Çarpan Sürücünün Olayı Kamerada
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde markete girerken cam kapıyı fark etmeyen bir kişi, başını çarpıp geri savruldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Kızıltepe ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Otomobiline benzin aldıktan sonra markete girmek isteyen sürücü, cam kapıyı fark etmeyince başını çarptı. Sürücü geri savrulurken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,
