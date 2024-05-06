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Mardin'de lise öğrencisi kızın silahla yaraladığı erkek öğrenci hastaneye kaldırıldı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir lisede okuyan 12. sınıf öğrencisi kız, okul yakınlarında tartıştığı bir arkadaşını silahla yaraladı. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Saldırgan kız öğrenci ise polis tarafından gözaltına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde lise öğrencisi kızın silahla yaraladığı erkek öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Sanayi Mahallesi İpekyolu Caddesi'ndeki bir lisede okuyan 12. sınıf öğrencisi kız, okul yakınlarında tartıştığı aynı okuldaki bir arkadaşını silahla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Saldırının ardından okulun önüne gelen kız öğrenci polis ekiplerince gözaltına alındı.

Geçen yıl devamsızlık nedeniyle sınıfta kalan kız öğrencinin bu yıl da bir süre okula devam etmediği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kızıltepe Mardin Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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