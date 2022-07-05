Mardin'de LGS sınavına giren öğrencilere tercih desteği Kızıltepe ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınava giren öğrencilere tercih danışmanlığı desteği veriliyor. Kızıltepe ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınava giren öğrencilere tercih danışmanlığı desteği veriliyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce sağlanan destek kapsamında ilçe merkezinde bulunan ortaokullarda ve Cumhuriyet Meydanında tercih danışma noktası kuruldu. Tercih noktalarında saat 10.00 ile 17.00 arasında rehber öğretmenler, tercihlerin son bulacağı 20 Temmuz'a kadar öğrencilere yardımcı olacak. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bilen, öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda eğitim almalarını ve eğitim sürecinde elde edecekleri kazanımlarla kendilerini mutlu edecek mesleği sağlamanın eğitimin temel amaçlarından biri olduğunu söyledi. Bilen, "Tercih çalışmalarında emeği geçecek okul müdürlerimize ve rehber öğretmenlerimize teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum. Öğrencilerimizin gönüllerindeki okullara yapacakları tercihlere yerleşmelerini temenni ediyorum." dedi. AA / Şahin Seçen - Güncel Kızıltepe Hisarcık LGS Güncel Haberler

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